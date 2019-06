Scontro sulla 554, muore una donna

Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri, PolStrada e il 118

Di: Alessandro Congia

Terribile incidente, questa mattina, sulla statale 554, in territorio di Selargius, di fronte al mobilificio “Guttuso Mobili” e a poche centinaia di metri dal semaforo al bivio per Settimo San Pietro e Sinnai.

Tre le auto coinvolte, (una è una Panda del Servizio Abbanoa), mentre c’è anche una donna morta (Roberta Giovanna Mentasti, una giovane 28enne, di Sinnai) che viaggiava a bordo di una Daewoo Matiz e una idrospazzatrice della Campidano Ambiente, che ha in appalto il servizio di pulizia strade.

L’impatto è stato tremendo, sul posto ci sono i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, gli agenti della PolStrada, la Polizia Municipale e le ambulanze: ci sono anche alcuni feriti, (almeno due, non in modo grave).

Purtroppo si tratta dell’ennesima croce su quella arteria molto trafficata. I rilievi di legge sono in corso per stabilire l'esatta dinamica del mortale: stando ad una prima ricostruzione ancora frammentaria, la Matiz guidata dalla giovane deceduta, pare abbia cercato di evitare un'auto che svoltava regolarmente a destra e nel tentativo di farlo avrebbe sterzato di colpo finendo nell'altra corsia di marcia, scontrandosi con la Panda di Abbanoa e con il mezzo pesante.

La comunità di Sinnai è sotto shock per la terribile notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento del corpo, il traffico è rimasto paralizzato per qualche ora.