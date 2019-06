Minaccia con un coltello una prostituta e le ruba la borsetta. Arrestato dalla Polizia

Sul posto una Volante del 113

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Jaouad Mourcid, 29enne marocchino, pluripregiudicato, responsabile del reato di rapina aggravata. Nella serata di ieri, nei pressi di viale Elmas, un equipaggio della squadra Volante, coordinato dal dirigente Massimo Imbimbo, è intervenuta su richiesta di due ragazze di nazionalità rumena, che indicavano un giovane che scappava frettolosamente verso piazza Sant’Avendrace. Gli agenti hanno inseguito e bloccato il giovane che durante la breve fuga buttava a terra una borsetta da donna e un coltello a lama fissa.

Il giovane straniero è stato identificato per Mourcid Jaouad, nato in Marocco pluripregiudicato. Gli agenti dopo aver sentito la versione dei fatti rappresentata dalle due ragazze, hanno potuto ricostruire l’intero episodio.

L’extracomunitario si è avvicinato a una delle due giovani, per concordare il prezzo di una prestazione sessuale, di fronte al suo rifiuto, si è avvicinato a un’altra poco distante, proponendo la stessa richiesta. Ricevuto l’ennesimo rifiuto, il 29enne ha estratto un coltello e minacciato la donna sottraendole la borsetta per poi darsi alla fuga.

Ma in quel momento transitava una pattuglia della squadra Volante e il tempestivo intervento dei poliziotti ha portato all’arresto in flagranza del Mourcid. Recuperati la borsetta contenente la somma di 80 euro e il coltello utilizzato per la rapina.

Dell’arresto è stato informato il pm di turno, che ha disposto che il soggetto venisse accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.