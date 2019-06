Sindacato di Polizia Fsp, Gilberto Pisu e Riccardo Mastino nel consiglio provinciale

Ecco i risultati dei lavori nell’organismo di categoria

Di: Alessandro Congia

I lavori della Costituente sono iniziati alla presenza del segretario generale provinciale in carica Alessandro Congiu il quale ha preso la parola per salutare i segretari e gli ospiti intervenuti, nonché tutti i colleghi in servizio ed in quiescenza della Polizia di Stato della Provincia di Cagliari.

E’ stato illustrato l'accordo sindacale per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema del nuovo provvedimento per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.

I punti salienti, richiamati da Congiu circa il precedente accordo Nazionale Quadro sono stati l'aumento degli istituti per chi opera sulla strada , Argomento sul quale la Fsp di Cagliari ha fondato sempre la propria politica rivendicativa e l'incremento della misura oraria del lavoro straordinario che rimane ancora una nota dolente.

Lo stesso Congiu ha precisato, al termine del suo intervento, che il finanziamento dell'accordo deriva per gran parte dallo sforzo di questo Governo in favore alla Sicurezza del Paese ed ora tutti speriamo che la prossima Legge Finanziaria dedichi una adeguata attenzione al settore della “sicurezza”.

Anche nella provincia di Cagliari la Fsp ha scelto la linea del ricambio puntando su una persona molto conosciuta per la sua serietà e le sue capacità sulle azioni sindacali. Infatti, L'assemblea costituente , al termine dei lavori ed all'unanimità, ha eletto vice segretario provinciale, Gilberto Pisu, stimato poliziotto ben conosciuto negli ambienti del sindacato.

La squadra si è poi completata con l’elezione di Riccardo Mastino, con la carica di segretario vicario della Fsp Polizia di Stato: "Un sindacato in crescita, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista qualitativo - ha commentato Alessandro Congiu, Fsp - per le sue scelte e le sue azioni in difesa della categoria".