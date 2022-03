Alghero. La Guardia Costiera sequestra 700 ricci appena pescati

Tutto il prodotto ittico è stato immediatamente restituito al mare. Sanzionati i quattro trasgressori

Di: Redazione Sardegna Live

I militari della Guardia Costiera di Alghero hanno condotto un’operazione volta a contrastare il prelievo illecito dei ricci di mare per mano di pescatori non autorizzati.

Nella giornata di ieri, al termine di un lungo periodo di appostamento, hanno sequestrato circa 700 esemplari del pregiato echinoderma ed elevato le previste sanzioni amministrative a carico di quattro distinti trasgressori, per un ammontare pari a 4 mila euro. Tutto il prodotto ittico, rinvenuto ancora allo stato vitale, è stato immediatamente restituito al mare.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello (CP) Giuseppe Tomai, sottolinea che l’attività di controllo della fascia terrestre e marittima di giurisdizione continuerà anche nei giorni futuri in concomitanza con il delicato periodo delle festività pasquali. Tale operazione, che s’inquadra in una mirata e sistematica attività di contrasto alla pesca di frodo ed illecita commercializzazione dei ricci di mare, esprime l’attenzione del Corpo per la salvaguardia dell’ambiente marino, la tutela della biodiversità, nonché il controllo della filiera della pesca.