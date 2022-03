Monserrato. Agli arresti due 16enni per rapina a tre ragazzini

Il fatto è avvenuto alla stazione di Monserrato. Dopo la denuncia delle vittime sono scattate le indagini dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbero minacciato e rapinato tre 15enni alla stazione ferroviaria di Monserrato, e per questo, due sedicenni di Quartu Sant'Elena sono stati arrestati dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni.

I due si trovano detenuti nel centro di prima accoglienza di Quartucciu per rapina in concorso.

A fare scattare le indagini dei carabinieri sono state le denunce presentate dalle vittime e dai genitori. I tre ragazzini, tre giorni fa, sono stati avvicinati dai due coetanei mentre si trovavano alla stazione ferroviaria di Monserrato, San Gottardo. I due li avrebbero minacciati di gravi ripercussioni obbligandoli a consegnare i pochi soldi che avevano in tasca, poi sono fuggiti.

Le vittime, tornate a casa, hanno raccontato ai genitori cosa era accaduto e insieme si sono presentati dai carabinieri per denunciare l'episodio. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini e anche grazie al sistema di videosorveglianza sono riusciti a individuare gli autori.