Ragazza pestata in via Timavo: “Rivale in amore o vendetta per l’omicidio del pensionato Adolfo Musini”?

Sull’inquietante caso indaga la squadra Volante della Questura

Di: Alessandro Congia

Calci e pugni inferti con inaudita violenza da una donna nei confronti di una coetanea: Pamela Locci, (denunciata in questi giorni dai Carabinieri per favoreggiamento nell'omicidio di Adolfo Musini), è la vittima della brutale aggressione avvenuta in via Timavo, nelle case parcheggio a San Michele: è stata picchiata e lasciata a terra e poi soccorsa dal 118.

Forse un “banale” litigio per questioni di rivalità amorose o forse qualcuno si è voluto ‘vendicare’ del suo preciso coinvolgimento con il suo compagno, Antonio Perra, che aveva aiutato l’omicida Eugenio Corona, (il tossicodipendente 40enne che ha confessato di aver ammazzato l’anziano 88enne di piazza Valsassina), a nascondere i vestiti sporchi di sangue dopo l’efferato delitto.

Intanto sull’inquietante caso stanno indagando i poliziotti della squadra Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo: Pamela Locci è stata comunque accompagnata in ospedale con due vertebre fratturate, mentre la donna che l’ha picchiata è denunciata per lesioni gravi. Nelle prossime ore si saprà qualche notizia più precisa.