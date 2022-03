Servizi di controllo dei carabinieri in provincia di Sassari: patenti ritirate, un arresto e denunce

Decine di pattuglie hanno effettuato posti di controllo per le strade

Di: Redazione Sardegna Live

L’allentamento delle misure per il contrasto del contagio da Covid-19 ha consentito la ripresa delle attività di intrattenimento, con le conseguenze in termini di sicurezza della circolazione stradale legate a spaccio e consumo di bevande alcoliche. Per questo motivo il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, il colonnello Dionisio De Masi, ha disposto un servizio rinforzato di controllo del territorio che è stato svolto nel fine settimana appena trascorso.

Decine di pattuglie hanno effettuato posti di controllo per le strade, anche con l’uso di etilometri, ed hanno verificato il rispetto delle norme in materia di vendita di alcolici ai minori nei locali pubblici. Personale in borghese ha inoltre operato per intercettare spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati dai più giovani.

Ne sarebbe scaturito un arresto per spaccio da parte della Sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia. In manette un giovane olbiese accusato di detenere più di 200 grammi di marijuana. Altri 200 grammi di stupefacente sequestrati dai militari, circa 20 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, più di 300 persone controllate e quasi altrettanti veicoli.

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Di queste segnalazioni, una è stata conseguenza di una mossa poco cauta di un automobilista sul documento del quale, durante un normale controllo della patente, i militari avrebbero notato dei residui di polvere bianca che hanno lasciato poco spazio a dubbi: segnalato per uso di cocaina.