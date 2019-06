Incendio in un’abitazione a Macomer, intervengono i Vigili del Fuoco

Nessuna persona coinvolta. Sul posto anche i carabinieri

Di: Antonio Caria

Attorno alle 13.00 di questo pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer, è intervenuta per incendio in un’ abitazione presso il centro abitato di Macomer in Via Jan Palach.

Secondo la ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate in prossimità dei locali lavanderia e avrebbero trovato facile propagazione nel rivestimento ligneo della struttura.

Gravi i danni riportati dall'abitazione, anche se dai primi accertamenti sembrerebbe che non ci siano danni strutturali. Le origini dell'incendio sarebbero di natura elettrica, probabilmente propagato da un elettrodomestico. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione. Non si segnalano danni alle persone presenti.