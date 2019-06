Nuovo attentato incendiario contro i carabinieri: auto di un militare incendiata a Buddusò

Il proprietario vittima di un episodio analogo già un anno fa

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo attentato incendiario ai danni di un carabiniere in Sardegna. Nella notte la Volkswagen Golf di un militare in servizio presso la stazione di Buddusò è stata data alle fiamme.

L'origine dell'incendio è certamente dolosa per gli investigatori. Il carabiniere, che non è del posto, fu vittima di un analogo episodio l'anno scorso. I colleghi del Comando provinciale di Sassari, della Compagnia di Ozieri e della Stazione di Buddusò indagano per risalire agli autori.

L'incendio è divampato proprio davanti alla caserma in via Garibaldi, le cui telecamere di sorveglianza potrebbero aver ripreso i responsabili.

E' il secondo attentato in Sardegna in poche settimane. Il 21 maggio a Orgosolo era stata incendiata l'auto di un carabiniere il giorno dopo l'inaugurazione della nuova caserma.

Appena appresa la notizia, il comandante provinciale di Sassari, Luca Corbellotti, si è recato in caserma per portare la solidarietà alla vittima dell'attentato e per seguire personalmente gli sviluppi delle indagini.