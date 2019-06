Attraversa fuori dalle strisce, auto travolge donna

E' accaduto in via Sonnino: vittima una 68enne

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 68 anni è stata travolta questa mattina da un'auto in via Sonnino, a Cagliari.

Una Volkswagen Polo guidata da un 51enne era in transito verso piazza Gramsci quando, all'altezza del civico 152, la vittima ha attraversato la strada in compagnia di un'altra persona fuori dalle strisce pedonali finendo per essere urtata dall'auto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 68enne all'ospedale Marino in codice giallo.

I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale.