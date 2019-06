Incidente in via Barcellona: due donne ferite

Scontro frontale tra due auto questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Scontro frontale tra due auto questa mattina a Olbia in via Barcellona, all’incrocio con via sant’Anna. E' successo poco dopo le 12.30. Due donne ferite sono state trasportate dalle ambulanze del 118 in ospedale in condizioni non gravi.

Gli agenti della polizia locale stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo i primi rilievi lo schianto sarebbe avvenuto mentre una Ford Fiesta si stava immettendo in via Barcellona e una Opel Astra stava per entrare in via sant’Anna.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.