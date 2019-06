Armi, munizioni e droga in casa. I Carabinieri arrestano una persona

Sono stati i militari della locale stazione ad effettuare il blitz

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Assemini hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione abusiva di arma clandestina, di munizionamento nonché di svariate tipologie di sostanze stupefacenti, un cagliaritano, classe 1983, già conosciuto dal personale operante in quanto pregiudicato.

I militari, infatti, dopo una prolungata attività di osservazione e controllo durata diverse ore, hanno deciso di intervenire presso l’abitazione dell’arrestato che, immediatamente, veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Infatti, durante l’attività di polizia giudiziaria veniva rinvenuta nella sua disponibilità una pistola calibro 8, priva della relativa matricola e pertanto definita “clandestina”, con il relativo caricatore contenente sei cartucce, ulteriori 45 colpi per un’arma di diverso calibro, circa 5 grammi di cocaina ed alcuni frammenti di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché materiale per il confezionamento e lo spaccio della sostanza.

Durante l’attività di perquisizione venivano rinvenute anche alcune centinaia di euro in banconote, sicuro provento dell’attività delittuosa. Dopo aver sottoposto a sequestro quanto rinvenuto, l’arrestato veniva tradotto presso la casa circondariale di Uta dai militari operanti.