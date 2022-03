Covid: oggi in Sardegna 1463 casi e 4 decessi

Oltre 30mila persone in isolamento domiciliare. Tasso di positività del 15%

Di: Redazione Sardegna Live

Contagi da Covid in calo in Sardegna, nelle ultime 24 ore si registrano 1.463 casi positivi (di cui 1.170 diagnosticati da antigenico), circa 400 in meno rispetto alla precedente rilevazione.

Secondo il report quotidiano della Regione Sardegna, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.753 tamponi con un tasso di positività del 15%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (+1); i pazienti ricoverati in area medica 321 (-4 ). Le persone in isolamento domiciliare ammontano a 30.035 (+449).

Si registrano 4 decessi: due uomini di 70 anni e uno di 93 residenti della provincia del Sud Sardegna, e uno uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.