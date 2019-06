I sardi adorano la pizza. L’Isola è la regione italiana con il più alto numero di attività

Se ne contano una ogni 267 abitanti. Ecco le migliori secondo TripAdvisor

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna, con l'Abruzzo, è la regione italiana con il più alto numero di attività che producono pizze in proporzione al numero di abitanti: nell'isola se ne contano una ogni 267, mentre nel resto d'Italia la media è di una ogni 472 abitanti e in Abruzzo si contano un esercizio - fra pizzerie, ristoranti, rosticcerie, gastronomie, panifici e bar - ogni 263.

Si contano quasi 6.200 produttori sardi, pari a quasi il 5% del totale in Italia. La Gran parte sono ristoranti pizzerie (oltre 1.800) e bar che servono anche pizze (più di 1.700). La Sardegna detiene il primato anche per incremento di attività iscritte alla Camera di commercio: dall'inizio dell'anno ne sono state aperte 114 in più rispetto al 2018: +1,9% contro l'1,1% della media nazionale.

Oltre il 50% degli esercizi di ristorazione sardi include nei menu la pizza, una delle percentuali più elevate d'Italia, secondo il secondo Rapporto congiunturale sulla Pizza, elaborato da Cna Agroalimentare. Nel Paese ogni giorno si producono circa 8 milioni di pizze al giorno, per un totale di oltre 2 miliardi l'anno. I pizzaioli al lavoro sono circa 110 mila, cifra che sale a 200 mila nei fine settimana.

"Negli ultimi anni il settore della produzione di pizze si e' molto evoluto sia in termini di servizio che di offerta", spiega Antonietta Dessi, responsabile Cna Alimentare Sardegna. "C'e' una attenzione sempre maggiore verso la qualita', con nuove varianti come per esempio gli impasti a lievitazione naturale, di lunga durata o con farine integrali. C'e' inoltre una proposta sempre maggiore anche di condimenti legati al territorio e stagionali e anche il servizio e' molto migliorato, con la possibilita' di consegna a domicilio in tempi rapidi, presente quasi ovunque".

Non mancano le difficolta'. "E' un settore che ha un indotto importante, considerato il personale necessario e gli altri comparti che coinvolge", aggiunge Alessandro Mattu, presidente Cna Alimentare Sardegna, "ma paradossalmente in questo momento di crisi occupazionale non e' semplice trovare pizzaioli esperti e capaci: e' una professionalita' molto richiesta ma non scontata e spesso le nostre imprese hanno problemi a trovare dei lavoratori specializzati".

ECCO LE MIGLIORI 10 PIZZERIE DELL'ISOLA SECONDO TRIPADVISOR