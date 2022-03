Castelsardo: perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Sassari che hanno messo i sicurezza il mezzo e la zona dell’incidente

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 11.00 di oggi, domenica 27 marzo, i vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti sulla SS200 nei pressi di Castelsardo per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura ha sviato impattando sui guard rail.

Il conducente, ferito, é stato trasportato al pronto soccorso. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e lo scenario.

Sul posto il personale del 118, eliambulanza e Carabinieri.