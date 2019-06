Nuovi aumenti delle bollette luce e gas. Il Codacons: "Ecco come risparmiare"

Dopo l’impennata petrolio, nuovi rincari rischiano di avere effetti pesanti sulle tasche delle famiglie.

Di: Redazione Sardegna Live

Brutte notizie anche per i consumatori della Sardegna. Sono in arrivo infatti nelle prossime settimane nuovi rincari delle bollette luce e gas, dopo l’impennata petrolio, che rischiano di avere effetti pesanti sulle tasche delle famiglie. Ad annunciarlo è il Codacons che spiega: "Prevediamo a breve un sensibile rialzo delle tariffe energetiche, determinato da due fattori: da un lato i forti incrementi delle quotazioni del petrolio tra aprile e maggio, dall'altro il decreto crescita varato dal Governo il quale, per salvare Alitalia, prevede il prelievo di 650 milioni di euro dalla Cassa per i servizi energetici, fondo alimentato dalle bollette degli italiani e che serve proprio a mitigare e ridurre gli incrementi delle tariffe luce e gas".

Per aiutare i consumatori, il Codacons ha lanciato anche in Sardegna la campagna "stoprincarienergia.it": ossia “un gruppo d’acquisto di energia per quei consumatori che vogliono passare a un contratto di energia più conveniente. Maggiore è il numero dei consumatori partecipanti, migliori sono i prezzi che possiamo negoziare. I fornitori di energia competono l’uno contro l’altro durante un’asta e il fornitore che propone la migliore offerta vince. Noi decidiamo i termini e le condizioni per assicurarti un buon contratto”.

“Ti inviamo poi un’offerta personalizzata basata sul tuo consumo di energia e sul tuo attuale fornitore – spiega il Codacons -. Alla fine, sarai solo tu a decidere se la migliore offerta è abbastanza conveniente per te”.

Il Codacons invita dunque tutte le famiglie della Sardegna a collegarsi al sito della campagna e, una volta verificato il proprio personale risparmio, giocare d'anticipo cambiando fornitore. "Già da ora - spiega l'associazione - il gruppo d'acquisto permette di risparmiare mediamente 140 euro annui e di compiere una scelta oculata di protezione contro i rincari, fissando le tariffe di luce e gas per i prossimi 12 mesi a condizioni contrattuali controllate dagli esperti di Codacons". I termini per partecipare all'iniziativa gratuita e priva di obblighi scadono il prossimo 7 giugno.