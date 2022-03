Cagliari. Auto si schianta contro guardrail: tre giovani illesi

Incidente alle 8:30 di questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Il conducente alla guida di una Renault Clio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a impattare più volte sul guardrail. L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8:30 in viale Salvatore Ferrara, all'altezza del quartiere di Sant'Elia.

Sul posto è intervenuta la squadra "4A" dei Vigili del fuoco che hanno estratto dall’auto i tre ragazzi a bordo per poi affidarli al personale sanitario del 118. Fortunatamente non hanno riportato ferite.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.