Si abbassa i pantaloni davanti a due minorenni sul bus e scappa, ricercato maniaco

Terrorizzate le ragazzine, autore del gesto un giovane africano

Di: Redazione Sardegna Live

Si sarebbe abbassato i pantaloni davanti a due minorenni sul bus del Ctm per poi darsela a gambe all'arrivo in piazza Matteotti, a Cagliari. Gli agenti della Squadra volante non hanno fatto a tempo a intervenire prima che il maniaco sparisse nel nulla.

Stando al racconto delle due ragazze, di 16 e 17 anni, si tratterebbe di un giovane africano. Avrebbe iniziato a molestarle verso le 21,45 di ieri dalla zona di San Benedetto. Le vittime erano sedute da sole nella parte posteriore del bus e solo una volta arrivate in piazza Matteotti hanno dato l'allarme terrorizzate.

Neppure il conducente del mezzo di trasporto pubblico è riuscito a fermare o identificare il molestatore esibizionista.

Gli agenti del 113 stanno visionando le immagini delle telecamere presenti sul bus e in piazza per cercare di risalire all'autore del gesto.