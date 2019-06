Un musical per ricordare che "La vita è un dono sempre"

Domani alle 20.15, l’Auditorium Comunale ospiterà lo spettacolo realizzato 25 ragazzi con sindrome di Asperger

Di: Antonio Caria

“La vita è un dono sempre” è il titolo del musical realizzato da 25 ragazzi con sindrome di Asperger, che sarà presentato domani 7 giugno alle 20.15 a Usini presso l’Auditorium Comunale “Mario Cuccuru”.

L’obiettivo dell’amministrazione Comunale, in collaborazione con la cooperativa "Insieme per crescere" è quello di ribadire i concetti già espressi nella serata del 2 Aprile, giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo. Ed è proprio in quest’occasione che è nata l’idea di coinvolgere i ragazzi del progetto "Sei uno di noi” finanziato da “I bambini delle fate”.

“Siamo convinti – ha spiegato il Sindaco Antonio Brundu – che non esistano “disabili” o meglio diversamente abili ma semplicemente abilità diverse, motivo per cui ciascuno di noi, nella sua condizione e nelle sue possibilità, dà e riceve in egual misura mettendosi a disposizione in quello che è il proprio ruolo e il proprio compito”.

Insieme per Crescere è una Cooperativa Sociale che offre aiuto alle persone nel proprio percorso di crescita e con scopo ultimo promuovere il benessere bio-psico-sociale dell’individuo e della sua famiglia.

“L’idea e il nocciolo della questione – ha commentato l’assessore ai servizi sociali Gian Luigi Testoni – è quella di affrontare la tematica della disabilità che deve essere considerata una ricchezza e non un limite, tema centrale del musical stesso. Si ripercorrerà la storia di tante famiglie, dalla comunicazione della diagnosi (buio più totale), al desiderio di riparazione per arrivare alla scoperta che “La vita è un dono sempre”.

“Abbiamo voluto fortemente che questi artisti fantastici si esibissero ad Usini – ha aggiunto – sia per ammirare ed apprezzare il loro spettacolo, sia per lanciare un messaggio forte di unione, condivisione ed inclusione sociale. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto per organizzare al meglio la serata, in particolare Laura Piga e Giovannino Panzali”.

Il costo del biglietto è di 10 euro e l'intero ricavato servirà per finanziare un viaggio in Valle d'Aosta, dove i ragazzi metteranno in pratica un lavoro importante sulle autonomie svolto durante l'anno. I biglietti potranno essere acquistare a Usini presso il Tabacchi Pier Mario Spanu via Marconi, Marilyn club via Roma, Supermercato Nonna Isa via Brigata Sassari, Caffè Usini G&P via Arborea, Crema e Cioccolato via Roma, Consorzio Miriam Virdis via Roma oppure Contattando direttamente Gian Luigi Testoni e Giovannino Panzali.