In fiamme il seminterrato di una casa a Porto Pozzo

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 15.00 di oggi, sabato 26 marzo, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Coluccia a Porto Pozzo per l'incendio di un seminterrato di un'abitazione privata.

Le fiamme sono probabilmente scaturite dal mal funzionamento di una lavatrice. La squadra ha domato l'incendio evitando che si propagasse a tutta la casa. Non si segnalano persone coinvolte.