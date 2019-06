Protesta dei lavoratori portuali: lunghe code di auto alle porte di Cagliari

Ecco dove stanno manifestando le circa 300 persone

Di: Redazione Sardegna Live

I lavoratori portuali sono in marcia su Cagliari questa mattina. Un corteo di protesta composto da circa 300 persone sta manifestando in maniera piuttosto aspra creando disagi alla circolazione in queste ore.

I manifestanti rallentano il transito dei camion che trasportano merce, lasciando invece passare le auto.

I lavoratori chiedono che si trovi una soluzione per avere lo stipendio relativo alla mensilità di maggio e la riapertura del tavolo di crisi in prefettura.

Disagi e lunghe code dunque non solo nell'area del porto ma anche sulla SS 130 e lungo le arterie stradali che conducono da Pula, Elmas e Assemini verso via Roma.