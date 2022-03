Un progetto Erasmus sul canto gutturale sardo: da Cracovia al Montiferru per un corso di canto a cuncordu

Diciassette studenti soggiorneranno a Scano di Montiferro, dove apprenderanno le pratiche del canto sardo

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 31 Marzo al 5 Aprile, attraverso il progetto Erasmus “Inclusion through action”, 17 studenti dalla Polonia saranno a Scano di Montiferro per apprendere le pratiche del canto a cuncordu.

Nasce nel 2020 l'idea del gruppo Sas Batoro Colonnas di offrire come esperienza seminari formativi sul canto gutturale a più voci, giornate dedicate alla conoscenza e lo studio dei testi, delle tecniche vocali tipiche, e della condivisione canora. Gli eventi sono indirizzati a chiunque voglia avvicinarsi a questa pratica e viverne la sua autenticità, è così che a novembre 2021 il coro ha siglato un accordo con l'accademia delle belle arti di Cracovia per una 5 giorni di corso intensivo su una delle tradizioni più antiche della Sardegna. È la prima volta che il canto sardo diventa focus di un progetto Erasmus.

Durante la loro permanenza i ragazzi dell'accademia soggiorneranno nel borgo del Montiferru e vivranno la comunità, ne saranno parte assorbendone i saperi e gustandone i sapori, interagendo attivamente con chi questa comunità la vive tutti i giorni. “Inclusion through action”, inclusione attraverso l'azione appunto, è quello che sta alla base del progetto.

Il corso, interamente in inglese, sarà articolato in diverse parti, dall’analisi linguistica e dei testi alla tecnica vocale. Una giornata sarà dedicata alla conoscenza di altre tradizioni canore, come Bosa e Santu Lussurgiu ad esempio, un’altra interamente ai riti e brani della Settimana Santa.

Alla fine su cuncordu Sas Batoro Colonnas dovrà rilasciare un attestato di frequenza ad ognuno dei partecipanti.