Ruba oggetti d'oro al nonno e li vende: denunciato 19enne di Villamar

Collane, anelli e bracciali dai quali il giovane ha ricavato circa 3mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villamar, i carabinieri del luogo, a conclusione di accertamenti inerenti al furto di monili in oro occorso nei giorni scorsi in un’abitazione del posto, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione un 19enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

I militari operanti, venuti a conoscenza del furto di alcuni monili in oro (tre collane, due bracciali e due anelli, per circa 6000 euro di valore stimato) avvenuto ad opera d’ignoti presso la casa del 65enne nonno paterno del giovane, hanno indirizzato le loro attenzioni su quest’ultimo, appurando che il ragazzo li avrebbe ricettati in più occasioni, ricavando un provento complessivo di 3000 euro, presso una gioielleria-compro oro del paese.

I chiari indizi di reità emersi dai primi accertamenti hanno trovato conferma dal controllo dei registri di transazione/compravendita dei monili del negozio che ha fornito piena collaborazione agli uomini dell’Arma. La refurtiva, in parte già trasformata in altri oggetti in oro, in parte ancora presente nell’esercizio pubblico e quindi recuperata e posta sotto sequestro, viene custodita presso la Stazione di Villamar in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica.

Rubare al nonno è normalmente abbastanza facile ma non meno grave che rubare ad altri, potrebbe esservi semmai la possibilità che questi rimetta la querela.