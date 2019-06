Pozzomaggiore. Pensionato muore schiacciato dal trattore

L’allarme dato dai familiari

Di: Antonio Caria

Tragedia ieri sera sulla Strada provinciale 8, strada che da Semestene conduce a Pozzomaggiore. Un 70enne, Giuseppino Ezzis, nativo di quest’ultimo, è rimasto schiacciato ieri dal suo trattore.

I familiari non vedendolo rientrare a casa hanno lanciato l'allarme. La vittima è stata trovata in tarda serata, sotto il pesante mezzo. Purtroppo nonostante gli sforzi dei soccorritori per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer, i Carabinieri di Bonorva e una ambulanza del 118.