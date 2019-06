L'idea del candidato a consigliere che scatena il web: "Occorre costruire un nuraghe alto 300 metri"

"Bisogna caratterizzare l'immagine della città per chi viene dal mare o dall'aria"

Di: Redazione Sardegna Live

Un nuraghe alto 300 metri, che catalizzi l'attenzione di chi arriva a Cagliari, o in aereo o in nave, e ne diventi la maggiore attrazione. Lo vorrebbe far costruire il candidato della Lega alle comunali del 16 giugno, Michele Poledrini. La proposta, è apparsa sulla pagina Facebook dell'aspirante consigliere, che di mestiere fa l'avvocato.

"Bisogna caratterizzare l'immagine della città per chi viene dal mare o dall'aria. Occorre costruire un nuraghe alto 300 metri che identifica la nostra terra come la torre Eiffel a Parigi, il Colosseo a Roma o la sirenetta a Copenaghen. Questo è solo l'inizio!".

E’ l’idea lanciata sui social dal candidato a consigliere della Lega alle comunali del 16 giugno, Michele Poledrini. Il post ha catturato subito l’attenzione ed è stato cancellato. Al suo posto, con la stessa data, ne è comparso un altro riguardante una proposta sulla raccolta differenziata dei rifiuti. “Particolare” che non è sfuggito certamente agli amanti del web.