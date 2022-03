Al San Francesco di Nuoro 15 medici pronti per entrare in corsia

Lo fa sapere la Asl n. 3 che ha avviato le procedure per il reclutamento di nuovi specialisti

Di: Redazione Sardegna Live

Potrebbero esserci presto nuovi medici che potrebbero lavorare all'ospedale San Francesco di Nuoro. Lo fa sapere la Asl n. 3 che ha avviato le procedure per il reclutamento di nuovi specialisti.

Sono state, infatti, chiuse le mobilità in ingresso e - fa sapere l'azienda sanitaria - "i primi segnali sono davvero incoraggianti, perché per la prima volta, dopo tanto tempo,- molti dirigenti medici, di diverse specialità, stanno cominciando a riconsiderare l'ospedale San Francesco, ma anche le altre strutture sanitarie del territorio, come un'opzione nuovamente spendibile per la propria crescita professionale".

Nel dettaglio sono state presentate 10 domande per dirigente medico in anestesia e rianimazione, tre per cardiologia, una per medicina e una per neurochirurgia.

"Si tratta di un primo grande risultato - spiega il direttore generale della Asl di Nuoro, Paolo Cannas - che ci conforta e ci sprona a fare ancora meglio. Con questo non vogliamo nascondere le criticità che esistono e che hanno la nostra massima attenzione, come ad esempio il Pronto soccorso che vive in questi giorni forti criticità, e dove - peraltro - il direttore facente funzioni ha dovuto rassegnare le dimissioni per motivi personali, pur garantendo la sua permanenza in organico».

"Sul Pronto Soccorso - conclude Cannas - avremo sempre un occhio di riguardo, in quanto porta di accesso al più grande ospedale dell'azienda che, se ben utilizzato, potrà garantire alle acuzie i percorsi più celeri e appropriati".