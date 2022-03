Volotea valuta altre rotte sulla Sardegna

La compagnia conferma di voler continuare a investire nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

"Volotea, prima compagnia ad aver annunciato interesse per operare la rotta Cagliari-Roma Fiumicino anche dopo la scadenza dell'attuale periodo di continuità territoriale, sta analizzando in questi giorni i dati sulle rotte operate da e per la Sardegna negli scorsi mesi e sta valutando quali altri collegamenti potrebbero essere operati nello stesso periodo tra gli scali isolani e i principali aeroporti italiani".

Lo fa sapere lo stesso vettore low cost in una nota che arriva a distanza di 24 ore dalla disponibilità di Ita a volare sui cieli sardi senza compensazioni economiche. Volotea, in particolare, conferma di voler continuare a investire in Sardegna ed esprime "grande soddisfazione constatando quanto il mercato sardo sia diventato sempre più attrattivo. Prova ne è il recente annuncio dell'interesse di un'altra compagnia aerea disponibile a operare collegamenti dai principali scali dell'isola verso Roma Fiumicino e Milano Linate".

La compagnia, che opera in Sardegna sin dal 2012, sostiene di avere "subito intuito il grande potenziale dell'Isola", ricordando di avere inaugurato già nel 2019 la sua base di Cagliari a cui è seguita quella di Olbia nel 2021 creando circa 120 posti di lavoro.