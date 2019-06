Il Comando provinciale di Nuoro celebra il 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Il Colonnello Franco Di Pietro: "Fondamentale la vicinanza dei cittadini all’Istituzione attraverso un modello operativo imperniato sulla “prossimità” e fondato sul ruolo delle Stazioni, che rappresentano sicuri riferimenti per la collettività"

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi i Carabinieri di Nuoro hanno celebrato a livello locale l’anniversario della loro fondazione, avvenuta il 13 luglio 1814 con le regie Patenti, promulgate da Vittorio Emanuele I, con le quali nascono con i Carabinieri Reali con la duplice funzione della difesa dello Stato e della tutela della sicurezza pubblica, con speciali doveri e prerogative.

Da quel giorno sono passati 205 anni, con l’Arma dei Carabinieri che ha vissuto da protagonista in tutti gli eventi che hanno caratterizzato la storia d’Italia, anche con la proiezione in molteplici impegni internazionali per la pace e la sicurezza in diversificate aree di crisi nelle quali, operando con impegno, senso del dovere, disciplina, tenacia, senso di giustizia, anche in Paesi martoriati da dittature.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Franco Di Pietro, nel corso del suo indirizzo di saluto, ha sottolineato la vicinanza dei cittadini all’Istituzione attraverso un modello operativo imperniato sulla “prossimità” e fondato sul ruolo delle Stazioni, che rappresentano sicuri riferimenti per la collettività.

La “festa dell’Arma”, che è, innanzi tutto, un momento di incontro con le autorità civili, militari e religiose nonché con l’intera popolazione, si è tenuta con la massima sobrietà. Ha avuto inizio con il rito solenne dell’alzabandiera, per poi proseguire con la lettura della Preghiera del Carabiniere e gli onori ai Caduti, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Giovanni NISTRI. Durante la cerimoniasono stati premiati 3 militari che si sono distinti in particolari attività di servizio.

In questa occasione il cittadino approfondisce ulteriormente ed apprezza lo spirito del Carabiniere, operatore di polizia orgoglioso della sua militarità, punto di riferimento generoso ed insostituibile per il cittadino della grande città come per quello della frazione più isolata.

È il momento in cui i Carabinieri si sentono ancora più stretti dall’abbraccio forte e caloroso della gente, abbraccio che deriva anche dal fatto che la popolazione vede nel Carabiniere il proprio figlio, il proprio fratello, il proprio genitore, il proprio nipote o il proprio amico e come tale, in questo momento, si sente idealmente vicina a lui, partecipando, appunto, alla sua festa, come alla festa di una persona cara o amica.

Ed oggi i Carabinieri della Provincia di Nuoro si sentono festeggiati ed uniti alle popolazioni locali e a tutti coloro che sentono e vedono l’Istituzione come uno “spaccato” della società italiana, che considerano i componenti dell’Arma come espressione della gente comune del nostro amato Paese, che apprezzano il Carabiniere per la sua semplicità formale, per la sobrietà del suo stile e per la genuinità dei suoi comportamenti, insomma, per la sua “normalità”, racchiudendo egli in sé tutti gli elementi caratteristici del cittadino italiano.

