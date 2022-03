Le segnalazioni dei lettori. Cagliari, "Tappeto di siringhe nel fortino di via Koch"

"Avevo denunciato la situazione circa due anni fa, ma nulla è stato fatto"

Di: Redazione Sardegna Live

“Da anni si parla di ‘valorizzazione dei fortini militari’, ma nei fatti sono solo parole al vento. È il caso del fortino militare sulle pendici del Colle di San Michele, a pochi passi dai palazzoni di via Koch di Cagliari”. A denunciare la situazione di quel luogo è un cittadino cagliaritano, Valerio Piga (Difensori della natura).

“Oggi – racconta - ho fatto un sopralluogo e mi sono trovato per l'ennesima volta davanti ad un tappeto di centinaia di siringhe usate dai tossicodipendenti e tanta sporcizia. Avevo denunciato la situazione circa due anni fa, ma nulla è stato fatto. Mi appello per l'ennesima volta agli organi competenti per far sì che si trovi un accordo per ripulire questo spazio e trasformarlo in un parco fruibile, in primis, dai residenti e da tutta la cittadinanza”.