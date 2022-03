Tre persone senza mascherina in una birreria, sanzioni in provincia di Nuoro

Carabinieri in azione anche in un cantiere edile, dove i militari hanno accertato il mancato rispetto del protocollo di sicurezza per le misure anti-Covid

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito della mirata attività di monitoraggio e contenimento dell’emergenza sanitaria condotta a largo raggio sui 14 comuni del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, i Carabinieri della Compagnia di Isili avrebbero riscontrato alcune situazioni di irregolarità immediatamente contestate con l’elevazione di sanzione amministrativa.

Nello specifico, all’interno di una birreria tre persone sarebbero state trovate sprovviste dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie . In un cantiere edile, invece, i militari avrebbero accertato il mancato rispetto del protocollo di sicurezza per le misure anti-contagio.