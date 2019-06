Le strutture ricettive diventano “Family”

Oggi alle 16.00 al Parco Tarragona la cerimonia di consegna del marchio

Di: Antonio Caria

Si terrà questo pomeriggio alle 16,00, al Parco Tarragona, la cerimonia di consegna del marchio di attenzione Alghero Family alle prime 25 strutture del comparto ricettivo di Alghero.

“Con questo obiettivo – queste le parole dell’Assessora Ornella Piras – “l’Assessorato allo Sviluppo Economico ha collaborato in sinergia con l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose per la gestione operativa delle attività per l’assegnazione del marchio “Alghero Family” alle strutture ricettive. A tal fine, sono state realizzate diverse azioni di promozione e sensibilizzazione propedeutiche all’attivazione delle procedure per l’assegnazione del marchio rendendole, di fatto, attività di animazione allo sviluppo locale in chiave family friendly”.

Il procedimento relativo all’assegnazione del marchio ha avuto inizio con la ricezione delle domande da parte dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, corredate anche dall’autovalutazione e dalla sottoscrizione dell’impegno al mantenimento dei requisiti dichiarati.

Una volta arrivato il parere positivo da parte dell’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero e di quello della specifica commissione di valutazione, si è quindi proceduto alle prime assegnazioni.

“B&B, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, case vacanza, agriturismi che ottemperando ai requisiti richiesti dagli appositi disciplinari predisposti dall'Assessorato allo Sviluppo Economico – ha aggiunto la Piras – “garantiranno alle famiglie residenti e ospiti servizi sempre più family, quali fasciatoi, spazi per il gioco, tariffe e menù a misura di famiglia, spazi per l'allattamento e tanto altro, rendendo i momenti di svago e di riposo delle famiglie sempre più piacevoli”.

Il percorso Alghero Family è una vera e propria azione di sviluppo economico inserita nel progetto SIO (Sistema integrato dell'ospitalità), apprezzato progetto sviluppato nell’ambito delle politiche turistiche e dello sviluppo economico locale, candidando la città a divenire, prima in Sardegna, destinazione turistica d'eccellenza per il target Famiglia.

Al fine di monitorare il processo di rilascio del Marchio “Alghero Family”, si sta procedendo a somministrare un questionario di gradimento alle strutture che hanno completato l’iter della procedura di assegnazione, i cui risultati verranno elaborati e inseriti nella valutazione finale che verrà predisposta a conclusione del progetto.