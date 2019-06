Bari Sardo dice "sì" al naturismo: sarà destinata ai nudisti una spiaggia di 250 metri

E' il terzo caso nell'Isola dopo Porto Ferro e Arbus

Di: Redazione Sardegna Live

Una spiaggia di 250 metri sarà dedicata ai naturisti a Bari Sardo. Il consiglio comunale si esprimerà la prossima settimana votando con il Pul (Piano utilizzo litorali). Non dovrebbero esserci però sorprese, perché ad esprimersi saranno i consiglieri dell’unica lista presentatasi alle elezioni due anni fa.

Ad annunciare la novità è stato il sindaco Ivan Mameli (Riformatori sardi) nel corso dell’incontro con la popolazione per la presentazione del Pul. "La nostra non è stata una scelta avventata - dice il primo cittadino -, ma molto ragionata. Studiando i vari flussi turistici, abbiamo scoperto che solo in Europa vi sono 20 milioni di appassionati naturisti. E il doppio negli Stati Uniti. Fra l’altro, a quanto ci risulta, nella nostra isola spiagge autorizzate per naturisti ce ne sono solo due: una a Porto Ferro (provincia di Sassari) e un’altra, se non sbaglio, nella zona di Arbus".

"Con questa nuova spiaggia dedicata - prosegue Mameli -, puntiamo a diversificare sempre più la nostra offerta generale sotto il profilo vacanziero, avendo come obiettivo la crescita degli arrivi e delle presenze".

La nuova spiaggia per naturisti avrà un'estensione di circa 250 metri, si trova 10 km a sud di Bari Sardo ai confini col territorio di Cardedu. "La zona di spiaggia per i naturisti, che andremo ad approvare entro la prossima settimana – spiega il sindaco – è compresa fra gli arenili di Foxi e di sa Marina".

Il sindaco ricorda che nel territorio bariese esistono già due dog beach, "Senza scordare che, quest’anno abbiamo avuto tre Bandiere blu. Da diversi anni, Bari Sardo ottiene anche la Bandiera verde (quest’anno sono 136 in tutta la nazione), che viene assegnata dai pediatri italiani per i litorali a misura di bambino per le vacanze al mare".