Moto contro guard rail, poi finisce sulla rotatoria: grave 45enne

Lo schianto è avvenuto nel lungosaline

Di: Redazione Sardegna Live

Un 45enne di Villasor era alla guida di un una moto Suzuki gsx r 1000 nel lungosaline verso Quartu Sant'Elena quando, per cause in fase di accertamento, in prossimità della rotatoria dell'ospedale Marino ha perso il controllo del mezzo precipitando a terra.

Dopo aver colpito violentemente il guard rail la moto ha infatti urtato una Citroen C1, in

transito sulla rotatoria e condotta da una donna 47enne di Quartucciu.

Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto finendo all'interno della rotatoria. E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.