Ucraina: 2,5 tonnellate di farmaci e cibo dalla Sardegna verso Leopoli

Parte la nuova missione di Rete Anas Soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

L'obiettivo è ambizioso: raccogliere almeno 2,5 tonnellate tra farmaci e cibo a lunga scadenza da fare arrivare alla popolazione e all'ospedale di Leopoli. E' la nuova missione di Rete Anas Soccorso che sta riempendo un tir e diversi van e ambulanze con il materiale che sarà consegnato, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno direttamente ai centri di accoglienza della città dell'Ucraina occidentale.

"Attraverso il nostro centro di coordinamento a Leopoli siamo in contatto con il sindaco - spiega il presidente nazionale della Protezione civile di Rete Anas Claudio Cugusi - a lui, idealmente, vorrei portare la bandiera sarda dei Quattro mori e il gonfalone della città di Cagliari per dimostrare la vicinanza e la solidarietà tra i nostri popoli".

Per raggiungere l'obiettivo Rete Anas lancia un appello ai sardi: sabato 26 dalle 9 del mattino è possibile portare medicinali non scaduti e cibo in scatola o comunque non deperibile nella sede del Dopolavoro ferroviario, in viale La Playa 23 a Cagliari. Sarà una giornata di solidarietà e musica che servirà anche per raccogliere fondi per acquistare il carburante necessario per la missione e in particolare per il tir.

"Una raccolta di farmaci e cibo è già stata avviata in alcuni licei di Cagliari e ci sarà una serata musicale anche a Mogoro, ma abbiamo anche predisposto un Iban per poter contribuire: IT68G0303204801010000742845 intestato a A.n.a.s. zonale Sardegna - aggiunge Cugusi - vorremmo riuscire a partire l'1 aprile da Olbia con il traghetto di Grimaldi, che ci fa viaggiare gratuitamente". La colonna mobile sarda si congiungerà con il resto dei volontari che arrivano - per il momento - dalla Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria e Sicilia. Complessivamente si parla di oltre 15 mezzi.