Mores. Il Servizio prelievi a Il Quadrifoglio

Primo appuntamento martedì 11 giugno alle 7.30 al centro sociale

Di: Antonio Caria

Per il periodo giugno/dicembre 2019 sarà il “Quadrifoglio” di Torralba a gestire il Servizio prelievi a Mores che sarà attivato presso il centro sociale “Gianfranco Sanna” e che sarà svolto il secondo martedì di ogni mese dalle 7.30 alle 8.30.

Il primo appuntamento è in programma per l’11 giugno. Queste le modalità: gli interessati dovranno depositare l’impegnativa, in busta chiusa e con tutte le generalità (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del paziente), nell’apposita cassetta delle lettere in Comune entro il venerdì precedente. in caso di pazienti allettati, dovrà essere presentata la richiesta di prelievo a domicilio.

I referti saranno consegnati in busta chiusa in Comune. Il servizio è gratuito. Maggiori informazioni al numero 3401800167.