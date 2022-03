Tenta furto in supermercato e aggredisce sicurezza: arrestato a Cagliari

Il 25enne è stato colto in flagranza e arrestato dagli agenti intervenuti

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto un giovane di 25 anni, colto in flagranza del reato di rapina impropria. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un supermercato cittadino.

Secondo quanto riferito dagli agenti, quando il giovane è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza mentre asportava della merce, nel tentativo di darsi alla fuga, ha aggredito gli uomini della sicurezza.

Il giovane, prontamente bloccato dai poliziotti intervenuti sul posto, è stato trovato in possesso della merce asportata. Lo stesso è stato accompagnato in stato di arresto nei locali della Questura, in attesa del rito direttissimo nella mattinata odierna.