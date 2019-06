Studenti a scuola di sicurezza stradale con il progetto Icaro

Giovedì 5 e venerdì 7 giugno le giornate conclusive dell’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato

Di: Antonio Caria

Nell’ambito dell’iniziative legate alla sicurezza stradale tra gli studenti, la Polizia di Stato in collaborazione con il Miur, il Mit, il dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza di Roma”, la Fondazione Ania, il Movimento Italiano Genitori ed Enel Green Power ha promosso anche nella Provincia di Nuoro l’edizione numero 19 del progetto Icaro.

L’iniziativa, nata nel 2018 con l’intento di diminuire la mortalità e le lesioni gravi causate dagli incidenti stradali, ha visto impegnati gli agenti di Nuoro, Bitti, Orosei e Macomer in incontri con i giovani studenti che frequentano le primarie dell’istituto comprensivo “Monte Gurtei” di Nuoro, l’istituto comprensivo di Fonni e Mamoiada, il liceo scientifico e l’istituto nautico a agrario di Siniscola, il liceo e l’istituto tecnico di Macomer oltre che l’istituto superiore di Bosa.

Il tema svolto nell’arco delle tre giornate è stato quello di elaborare dei processi di regolazione emotiva che sono alla base dei comportamenti di rischio stradale. Tra questi: rabbia, ansia, distrazione e sottovalutazione del pericolo.

Le giornate conclusive si terranno domani 5 giugno, presso l’istituto comprensivo di Fonni e Mamoiada, e venerdì 7 giugno all’istituto comprensivo “Monte Gurtei” di Nuoro.

Saranno presenti i giovani studenti assieme ai loro genitori. Per l’occasione gli studenti metteranno in pratica le regole acquisite attraverso un percorso ciclopedonale dove conseguiranno la patente di super pedone e ottimo ciclista. Quest’anno Icaro si concluderà con la scelta di un elaborato tra quelli realizzati dai bambini relativo al nuovo marchio/logo in grado di esprimere l’essenza della campagna di sicurezza stradale.