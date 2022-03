“Ogliastra in lotta”: manifestazione in difesa della sanità il 2 aprile a Lanusei

Il portavoce Adriano Micheli: “Bisogna manifestare perché nessuno può decretare la morte di un territorio e perché non esiste niente di più prezioso della salute e della vita umana”

Di: Redazione Sardegna Live

C’è la nuova data. Le associazioni e i comitati ogliastrini comunicano che “la grande manifestazione in difesa della sanità pubblica del territorio” rinviata a causa del maltempo, “avrà luogo i 2 aprile con le stesse modalità”. L’appuntamento è quindi alle ore 9 in piazza Vittorio Emanuele a Lanusei e alle ore dieci inizierà la marcia verso l’ospedale Nostra Signora della Mercede.

“Bisogna manifestare perché nessuno può decretare la morte di un territorio e perché non esiste niente di più prezioso della salute e della vita umana”, sottolinea il portavoce Adriano Micheli che nei giorni scorsi ha spiegato: “Il territorio dell’Ogliastra è sfavorito geograficamente, per questo motivo è impensabile che in un momento di bisogno si possa raggiungere uno degli altri presidi ospedalieri presenti sull’Isola. Chiediamo un ospedale completamente operativo e migliorato con nuovi reparti. Ne risente non solo la popolazione locale ma tutto ciò che è un probabile futuro sviluppo economico del territorio”.

L’invito a partecipare alla manifestazione del 2 aprile è rivolto anche “ai politici che ci rappresentano, nella speranza che trasformino le nostre richieste in atti concreti”.