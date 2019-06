Una telecamera potrebbe aver ripreso Corona mentre entrava in casa della vittima

L'uomo si sarebbe arrampicato sul tubo del gas per raggiungere il balcone dell'abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari stanno visionando ore e ore di filmati di una telecamera posizionata in via Lucania che potrebbe aver ripreso Eugenio Corona, il 40enne fermato per il delitto del pensionato Adolfo Musini, mentre si arrampicava sul tubo del gas per raggiungere il balcone dell'abitazione della vittima.

I video saranno fondamentali per ricostruire dettagliatamente tutte le fasi dell'omicidio e, soprattutto, per accertare quando è stato commesso.

Corona, secondo quanto da lui stesso confermato ai carabinieri, è entrato per tre volte nell'abitazione dell'anziano ma non avrebbe ricordi temporali precisi, probabilmente a causa dell'uso eccessivo di cocaina.

Il giorno dell'omicidio Corona è stato sorpreso in casa da Musini, poi aggredito con un colpo di cesoia alla testa, arnese che si era procurato nell'appartamento, e tramortito. L'assassino si sarebbe quindi fatto indicare dal proprietario dove teneva nascosti i soldi, le poche centinaia di euro sparite, e solo in un secondo momento lo avrebbe colpito di nuovo, uccidendolo.