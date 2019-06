Francesco Rutelli e la diplomazia culturale: se ne parla venerdì 7 giugno nella Sala delle Mura

L’ex Sindaco di Roma sarà intervistato dalla giornalista Anna Piras

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 7 giugno alle 16.30, nella Sala delle Mura del Centro comunale Il Ghetto a Cagliari, l’incontro dal titolo “La diplomazia culturale: uno strumento per promuovere l’interesse nazionale”.

L'evento è inserito nell’ambito di un ciclo di incontri su “La Governance partecipata del Patrimonio Culturale - Strumenti per la Valorizzazione” che la Imago Mundi Onlus organizza nell'orbita della manifestazione Monumenti Aperti, per dare spazio a riflessioni, spunti di discussione e confronto, che ruotano intorno ai temi della valorizzazione del patrimonio culturale, inteso nella sua accezione più ampia.

L’incontro vedrà protagonista Francesco Rutelli che sarà intervistato dalla giornalista della Rai Anna Piras. valido per l’ottenimento dei crediti formativi per il giornalisti, è realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e con la Commissione Culturale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

“L’Italia – queste le parole di Rutelli – ha sempre usato la cultura in modo non arrogante, perché è un paese che si è fatto conquistare positivamente dalle altre culture. La diplomazia culturale apre grandi opportunità per un paese come il nostro, e in tempi difficili per l’economia la diplomazia culturale diventa uno strumento di benessere, di crescita economica e di contributo alla pace internazionale. Penso che la diplomazia culturale sia un tema di grande attualità e importanza per il futuro dell’Italia”

Durante la sua lunga carriera politica ha ricoperto le cariche di Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e di Vicepresidente del Consiglio nel secondo governo Prodi.

È stato eletto sindaco di Roma nel 1993, rieletto nel 1997 e ha ricoperto la carica fino al gennaio 2001. Infine è stato presidente nazionale e leader del partito politico "Democrazia è Libertà - La Margherita" dal 2001 al 2007, ossia dall'anno della sua fondazione fino allo scioglimento nel Partito Democratico.

In trent’anni è stato eletto sei volte in Parlamento: è diventato deputato alla Camera nel 1983, nel 1987, nel 1992, nel 2001 e nel 2006, mentre dal 2008 al 2013 ha ricoperto la carica di Senatore. È stato ricandidato sindaco di Roma per il centrosinistra nel 2008. Nell’ottobre del 2009 ha annunciato ufficialmente l'uscita dal Partito Democratico e ha costituito il movimento Alleanza per l'Italia. E’ cofondatore e co-presidente del Pde (Partito Democratico Europeo). E’ presidente di numerose associazioni, come Incontro di Civiltà, e dall’ottobre 2016 è Presidente dell’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive).

Anna Piras, alla Rai di Roma dal 1995 al 2013, si è occupata soprattutto di politica interna ed estera. Per oltre 15 anni tra le più apprezzate giornaliste parlamentari Rai, ha vissuto anche a Bruxelles e Strasburgo per seguire l’attività delle istituzioni europee. Dal 2013 è caporedattrice del TGR della Sardegna.

