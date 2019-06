Bruciò l’auto di un allievo carabiniere, ancora nei guai un 21enne ‘terribile’

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono intervenuti presso l’abitazione di Gabriele Steri, 21enne, pregiudicato, alle spalle anche un arresto per tentato omicidio quando era ancora minorenne: è stato lui, lo scorso 12 maggio a bruciare la macchina di un allievo Carabiniere, colpevole solo di indossare la divisa.

Gli accertamenti partirono la notte stessa e già dopo poche ore si era risaliti all’identità dell’indagato: il riserbo delle indagini ha richiesto di attendere l’esecuzione della misura cautelare. Steri, alle ore 22 circa del giorno 11 maggio, aveva notato il giovane carabiniere mentre parcheggiava la macchina in Piazza Sarigu prima di fare rientro all’Istituto di formazione militare: già noto in città per la sua avversione per l’uniforme, l’indagato ha deciso di compiere il danneggiamento in quel momento. È tornato nel parcheggio alle 3 del mattino circa, in bicicletta per dare alle fiamme la Fiat Punto di proprietà del militare; sono state decisive, ancora una volta, le telecamere di videosorveglianza del Comune e questa volta anche della stessa Scuola Allievi Carabinieri, dal momento che Steri abita proprio davanti l’istituto militare.

Il 21enne, che lo scorso aprile era già stato denunciato per delle scritte diffamatorie contro le Forze dell’Ordine di Iglesias sulla facciata del palazzo Comunale, si è visto notificare dai Carabinieri della Stazione di Iglesias la misura cautelare dell’obbligo di residenza nel Comune di Iglesias ed il divieto assoluto di uscire di casa dalle 21:30: alle 07:00 del mattino.