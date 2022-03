Minaccia e aggredisce i familiari, 39enne arrestato a Quartu Sant’Elena

Intervento della Polizia di Stato in un'abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe aggredito e minacciato il fratello, la madre e la zia, picchiando uno di loro.

Un 39enne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Quartu Sant'Elena per maltrattamenti in famiglia e minacce. I poliziotti sono intervenuti ieri notte in una abitazione a Quartu dove era stata segnalata una furibonda lite.

Una volta dentro avrebbero scoperto che il 39enne aveva avuto una discussione con i familiari e, in preda alla rabbia, li aveva minacciati e poi aggredito uno di loro. È stato arrestato e portato in camera di sicurezza in attesa di essere processato.