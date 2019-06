Montagne di rifiuti in ogni angolo a San Michele e Is Mirrionis. E’ allarme

Le foto scattate dal nostro giornale denunciano una situazione paradossale

Di: Alessandro Congia

Cosa penserà la Madonnina posta sulla sommità della chiesa di piazza San Michele? Cosa penseranno i turisti e visitatori in giro per la città vedendo questo schifo, ma soprattutto cosa pensano i cittadini onesti dei maleducati che se stra-fregano delle regole del porta a porta e della differenziata. Chi sporca e abbandona i rifiuti ovunque non paga le tasse? Non le ha mai pagate? Forse sì, forse no, ma il borderline nelle strade dei quartieri popolosi di Is Mirrionis e San Michele ha creato una vera e propria emergenza, difficile da combattere e da fronteggiare, soprattutto per il Comune di Cagliari e per gli stessi agenti della Polizia Municipale.

Mastelli o non mastelli, porta a porta o meno, negli angoli di numerose vie cittadine al posto dei cassonetti ci sono montagne di rifiuti. E nonostante ci sia il divieto assoluto con multe salatissime per chi non rispetta la raccolta differenziata con tanto di regole, giorni prestabiliti, esiste un fenomeno che preoccupa e che riguarda anche chi, da altri quartieri e comuni dell’hinterland, abbandona ogni genere di spazzatura ovunque. Se a Sant’Elia però arrivano anche le ruspe e il super-lavoro della ditta che ha in appalto il ritiro dei rifiuti (con un aggravio ulteriore di centinaia di migliaia di euro per le casse dell’Amministrazione), da via Abruzzi, passando per via Bosco Cappuccio, Podgora, Seruci, piazza Medaglia Miracolosa, via Is Mirrionis, Premuda (tanto per menzionare qualche via interessata allo sfacelo), la situazione è sempre la stessa. Già, sempre la stessa storia, chissà però fino a quando!

Le foto