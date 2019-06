Festival pianistico del Conservatorio: giovedì l’omaggio a Nino Bonavolontà

Giovedì 6 giugno alle 18.00 serata in onore del grande maestro che chiude la prima parte della rassegna

Di: Antonio Caria

Si chiuderà giovedì 6 giugno la sezione primaverile del nono Festival pianistico del Conservatorio, dedicato quest’anno all’ottantesimo compleanno dell’istituzione musicale.

Alle 18.00, presso l’Auditorium di piazza Porrino a Cagliari, si terrà una serata interamente dedicata al Maestro Nino Bonavolontà, musicista e direttore d’orchestra, che dal 1975 al 1990 diresse il “Da Palestrina”, lasciando un’impronta indelebile nella sua storia.

Il concerto sinfonico-corale vedrà protagoniste le compagini orchestrali e corali del Conservatorio, guidate, rispettivamente, da Alberto Pollesel e Pompeo Vernile che proporranno un programma interamente beethoveniano.

Per l’occasione saranno eseguiti il IV Concerto per pianoforte e orchestra, affidato al pianista Marcello Calabrò, la Cantata per coro e orchestra Meeresstille und gluckliche Fahrt op. 112 e la Fantasia Corale op. 80 per pianoforte coro e orchestra con Nicola Guidotti al pianoforte e la partecipazione dei soprani Maria Antonietta Patti e Laura Spano, del contralto Lara Rotili, dei tenori Marco Meli e Giammario Cucca e del baritono Gabriele Barria.

La programmazione autunnale del Festival inizierà l'ultima settimana di settembre.