Truffa sulla vendita di auto usate: i Carabinieri di Orani denunciano due persone

Alcune persone hanno versato nei loro conti migliaia di euro

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Orani, in seguito agli accertamenti portati avanti in seguito a una denuncia per truffa, hanno deferito in stato di libertà due soggetti, già censurati per reati specifici, che avevano fraudolentemente indotto alcune persone a versare diverse migliaia di euro mediante bonifico per l’acquisto di tre autovetture usate.