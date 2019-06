Acqua non potabile, il sindaco Paola Secci firma l’ordinanza

Ecco il comunicato del primo cittadino

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini e concittadine, in seguito ai risultati delle analisi condotte dall'Ats Sardegna è stata riscontrata la non potabilità dell'acqua di rete. A questo proposito ho appena emanato l'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per usi alimentari. Vi terrò aggiornati tramite il sito dell'ente e miei comunicati”.

Paola Secci, sindaco di Sestu, lo scrive a chiare lettere sui social e il Comune provvede a pubblicarlo sul portale civico on line: con l’ordinanza numero 70 datata lunedì 3 giugno 2019, non si potrà bere dunque dai rubinetti fino a nuova comunicazione.