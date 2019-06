Enel, arriva l’illuminazione “intelligente” anche a Mara, Torre delle Stelle e Geremeas

Risparmio, sicurezza e ambiente con gli impianti a led

Di: Alessandro Congia

Enel X, la divisione globale del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l’energia mostra il maggior potenziale di trasformazione, in associazione temporanea d’impresa con la ditta SIE di Saverio Talloru di Sanluri si è aggiudicata il Project Financing per la gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Maracalagonis, comprese le frazioni di Torre delle Stelle e Geremeas.

Il progetto, approvato dall’Amministrazione Comunale con nomina di Enel X a Promotore, prevede che oltre alla gestione ordinaria e straordinaria del servizio di illuminazione pubblica saranno a carico di Enel X anche la fornitura di energia elettrica, i lavori di adeguamento tecnologico con la trasformazione a led di tutti gli impianti, gli interventi per la messa in sicurezza con la sostituzione o la revisione dei quadri di protezione e comando. Inoltre all’interno del progetto è prevista anche la sostituzione di tutte le derivazioni dal pozzetto all’apparecchio illuminante e la sostituzione dei pali che presentano una forte corrosione alla base, compresi gli impianti ormai ammalorati di Torre delle Stelle.

L’offerta aggiuntiva di Enel X è stata caratterizzata dall’impegno per la realizzazione di un nuovo impianto nelle vie di accesso della Frazione di Baccu Mandara, lato mare e lato collina, mediante l’installazione di pali fotovoltaici e inoltre dall’installazione di Luminarie Natalizie dall’8 Dicembre all’8 Gennaio di ogni anno nelle Vie Cagliari e Nazionale, oltre a tre proiettori di immagini che illumineranno la Chiesa della SS. Vergine degli Angeli.

Il progetto, per il quale sarà firmata a breve la convenzione e che per Enel X è stato seguito dal Key Account Manager Stefano Orefice e dal Tecnico Direzione Lavori Alessandro Rotolo, avrà una durata di 14 anni, con un importante miglioramento della qualità del servizio ed un completo ammodernamento degli impianti che gioverà in termini di consumi con una riduzione del 62%, con notevoli benefici sia per l’ambiente che per le casse dell’Amministrazione Comunale.

Il sindaco di Maracalagonis Mario Fadda dichiara: “L’intervento che questa Amministrazione Comunale ha avviato ricopre un ruolo di particolare importanza per i benefici a lungo termine che si rifletteranno nei confronti del paese e dei cittadini. Infatti, il progetto comporterà un efficientamento e completamento della rete di illuminazione pubblica di Maracalagonis e delle località costiere di Torre delle Stelle e Geremeas con riduzione dei costi di gestione e consumi”.

Il Responsabile per la Zona Sardegna di Enel X Carlo Dessì commenta: “Per noi è un gradito ritorno nel Comune dove per molti anni fino al 2011 abbiamo gestito gli impianti di illuminazione pubblica contribuendo alla riqualificazione degli stessi. Siamo lieti di aver acquisito la concessione di project financing per l’illuminazione pubblica in quanto rappresenta un’importante occasione per dimostrare la validità di forma di paternariato tra soggetti pubblici e privati”.