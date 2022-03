Cagliari. Autovetture in sosta incendiate, intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Evitata la propagazione delle fiamme verso le strutture vicine

Di: Redazione Sardegna Live

Tre autovetture e uno scooter in sosta sono stati coinvolti dalle fiamme di due roghi differenti alla stessa ora e nella stessa strada, all'una della notte in via Turbigo a Cagliari.

Due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando, una inviata dal distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari e un'altra dalla sede centrale del Comando di viale Guglielmo Marconi, sono intervenute immediatamente.

Giunti sul posto con un'APS e un'autobotte, gli operatori hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento alle strutture abitative della strada e ad altri veicoli in sosta vicini. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma si rilevano alcuni danni alle facciate delle abitazioni.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Sul posto presenti anche la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato per accertamenti.