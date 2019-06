Giallo a Is Mirrionis, l'anziano era morto da giorni

Tutto fa presumere ad un omicidio, resta anche l'eventuale dubbio su una caduta accidentale

Di: Alessandro Congia

Sul pavimento dell'appartamento al primo piano di piazza Valsassina, a Is Mirrionis, c'è una pozza di sangue quasi certamente da giorni. L'anziano Adolfo Musini, 88enne, era un assistente giudiziario in pensione: è stato trovato dai Vigili del Fuoco in una pozza di sangue, con profonde ferite alla testa.

Omicidio oppure incidente? I Carabinieri del Ris, assieme al medico legale Roberto Demontis, stanno esaminando ogni elemento per cercare di ricostruire ciò che è accaduto.

Il magistrato, titolare delle indagini è il dottor Guido Pani: non è da escludere comunque che in casa del poveretto siano entrati dei ladro, forse da una finestra.