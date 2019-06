Anziano picchiato a sangue e ucciso. Morte shock a Is Mirrionis

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La vittima è un 88enne

Di: Alessandro Congia

Una scena orribile, sangue ovunque, la casa totalmente a soqquadro, poi il cadavere del poveretto steso a terra con evidenti segni sul volto che potrebbero essere dovuti proprio ad un avvenuto pestaggio e poi, ancora, la testa fracassata.

Tutto fa presumere che la morte dell’anziano 88enne, Adolfo Musini, (questo è il nome della vittima), sia dovuta ad un tentativo di rapina compiuta da ignoti all’interno della sua abitazione, in piazza Valsassina, al civico 6, a Is Mirrionis, nei pressi di via Mandrolisai. Ma per ora non è stato ancora confermato dagli investigatori che sono ancora sul posto, una sorta di giallo insomma: Musini potrebbe essere caduto accidentalmente ed essere morto poi dissanguato? Un incidente? Come mai, stando alle prime indiscrezioni, il suo appartamento era totalmente in disordine? La pista più accreditata è dunque quella di un omicidio? Ancora è mistero, sul posto ci sono anche i militari del Ris che stanno effettuando i rilievi per avere una dinamica chiara sull'accaduto.

I vicini si sono preoccupati perché non lo vedevano da giorni, così è scattato l’allarme: sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Sant'Avendrace, i colleghi della Radiomobile e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.

*** Notizia in aggiornamento ***